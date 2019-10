On a surface level, Havana nights conjures imagery of middle-aged men clad in linen guayabera shirts, cargo shorts and fedoras. But behind the kitsch of cigar bars and inflatable palm tree cozies lies a parallel between Havana and Pasadena.

Havana nights grew famous for their namesake city’s culture of drinks, nightlife and food all wrapped up into a perfect anthropological ethnography played to the beat of a salsa song. Not to mention Havana’s iconic reputation of authentic Cuban dishes. For years, Havana nights were preserved and kept alive by the residents and stakeholders of the culture.

Pasadena has run parallel, kept alive by dedicated residents and business owners. The planning and design of Old Pasadena in the 1990s stands as a master class to urban planners hoping to revamp their downtowns into thriving hubs of arts and culture. Restaurant owners like Abel Ramirez of El Portal in the Playhouse District, and Perry Bennett of Perry’ Joint, also in Pasadena (and both Best of Pasadena winners) have used their storefronts to impart positive change in this city.

Pasadena and Havana have had their ups and downs, with systemic and economic challenges and changing times. Yet both stand as havens of their respective food, culture and, of course, nightlife. For Havana and Pasadena success lies in their authenticity to their culture.

As the late Anthony Bourdain said after his 2018 Cuba trip, regarding the impending influx of American businesses, “There will be wealthy hipsters, women in tiny black dresses drinking ironic riffs on the mojito, the lobby of the spanking-new W Hotel with untz untz untz in the background, and that’s within five years.”

The challenge for Pasadena in the next few years is preserving our “Havana Nights” — our Perry Bennetts and Abel Ramirezes. After a year in which resident-owned restaurants like Braise & Crumble and Big Momma’s Rib Shack undeservingly closed their doors, we, as stakeholders in this community must not lose our community in the midst of our growing popularity. Much like Cuba is threatened by the onslaught of faceless corporate financiers, we need not forget to take stock in which businesses have a real connection and understanding of the shared community and which some only see profit margins.

The Best of Pasadena list is an annual reflection of the best our community has to offer, from the readers and locals who take their time to vote for the plethora of categories and restaurateurs who hang their Best of awards in their restaurant like a municipal medal of honor. Dargin McWhorter of Big Momma’s Rib Shack had an exterior wall painted with the years of his Best of Pasadena stars. People like Dargin, and people who continue this tradition are what this city needs to preserve its authenticity and to ensure that the culinary destination does not end up with only restaurants owned by Fortune 500 companies.

So let this year’s list live on as a testament to those restaurants that PW readers feel truly keep the city alive. Enjoy the best of local fare presented by local culinary artists and soak in all that makes the Pasadena restaurant scene the bustling, exciting, innovative, and delicious experience that it is. Go out and enjoy the color and vibrancy of our fantastic city.

BEST LOCAL

RESTAURANT

MIJARES MEXICAN

RESTAURANT

145 Palmetto Drive, Pasadena

(626) 792-2763

1806 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 794-6674

mijaresrestaurant.com

READER RECOMMENDED

THE ARBOUR

527 S. Lake Ave. Suite 120, Pasadena

(626) 396-4925

thearbourpasadena.com

DOG HAUS

105 N. Hill Ave., Pasadena

(626) 577-4287 | doghaus.com

93 E. Green St., Pasadena

(626) 683-0808

410 E. Main St., Alhambra

(626) 282-4287

BEST NEW

RESTAURANT

(SINCE OCT. 2018)

GRANVILLE

270 S. Lake Ave., Pasadena

(626) 360-7633

granvillecafe.com

READER RECOMMENDED

MERCADO

140 S. Lake Ave., Pasadena

Suite 101

(626) 345-5778 traycaviar.com

BEST BUSINESS LUNCH

SMITTY’S GRILL

110 S. Lake Ave., Pasadena

(626) 792-9999 I smittysgrill.com

READER RECOMMENDED

THE MIXX

443 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 500-0021

themixxclub.com

GREEN STREET RESTAURANT

146 Shoppers Lane, Pasadena

(626) 577-7170

greenstreetrestaurant.com

BEST CHEAP EATS

LUCKY BOY

640 S. Arroyo Parkway,

Pasadena

(626) 793-0120

531 E. Walnut St., Pasadena

(626) 793-7079

luckyboyburgers.com

READER RECOMMENDED

DOG HAUS

105 N. Hill Ave., Pasadena

(626) 577-4287

93 E. Green St., Pasadena

(626) 683-0808

410 E. Main St., Alhambra

(626) 282-4287

doghaus.com

IN N OUT

2114 E. Foothill Blvd., Pasadena

(800) 786-1000

in-n-out.com

BEST CHEF

IAN GRESIK — THE ARBOUR

527 S. Lake Ave. Suite 120,

Pasadena

(626) 396-4925

thearbourpasadena.com

READER RECOMMENDED

CLAUD BELTRAN

Bacchus’ Kitchen

1384 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 594-6377

bacchuskitchen.com

BEST OUTDOOR

DINING

THE RAYMOND 1886

1250 S. Fair Oaks Ave.,

Pasadena

(626) 441-3136

theraymond.com

READER RECOMMENDED

GRANVILLE

270 S. Lake Ave., Pasadena

(626) 360-7633

granvillecafe.com

EL PORTAL

695 E. Green St., Pasadena

(626) 795-8553

elportalrestaurant.com

BEST RESTAURANT STAFF

PASADENA SANDWICH COMPANY

259 Sierra Madre Villa Ave., No.102, Pasadena

(626) 578-1616

pasadenasandwichcompany.com

READER RECOMMENDED

WHITE HORSE LOUNGE

41 S. Delacey Ave., Pasadena

(626) 583-9013

whitehorsepasadena.com

ALEXANDER’S STEAKHOUSE

111 N. Los Robles Ave.,

Pasadena

(626) 486-1111

alexanderssteakhouse.com

BEST ROMANTIC

RESTAURANT

THE RAYMOND 1886

1250 S. Fair Oaks Ave.,

Pasadena

(626) 441-3136

theraymond.com

READER RECOMMENDED

ALEXANDER’S STEAKHOUSE

111 N. Los Robles Ave.,

Pasadena

(626) 486-1111

alexanderssteakhouse.com

PARKWAY GRILL

510 S. Arroyo Parkway,

Pasadena

(626) 795-1001

theparkwaygrill.com

BEST SPECIAL

OCASSION DINING

PARKWAY GRILL

510 S. Arroyo Parkway, Pasadena

(626) 795-1001

theparkwaygrill.com

READER RECOMMENDED

ALEXANDER’S STEAKHOUSE

111 N. Los Robles Ave.,

Pasadena

(626) 486-1111

alexanderssteakhouse.com

ARROYO CHOP HOUSE

536 S. Arroyo Parkway,

Pasadena

(626) 577-7463

arroyochophouse.com

BEST FAMILY

RESTAURANT

KABUKI JAPANESE

RESTAURANT

88 W. Colorado Blvd. Pasadena

(626) 568-9310

3539 E. Foothill Blvd., Pasadena

(626) 351-8963

kabukirestaurants.com

READER RECOMMENDED

TOM’S FAMOUS FAMILY

RESTAURANT

1130 E. Walnut St., Pasadena

(626) 577-7717

tomsfamous.com

STONEFIRE GRILL

473 N. Rosemead Blvd.,

Pasadena

(626) 921-1255

stonefiregrill.com

BEST LATE

NIGHT SNACK

LUCKY BOY

640 S. Arroyo Parkway,

Pasadena

(626) 793-0120

531 E. Walnut St.,

Pasadena

(626) 793-7079

luckyboyburgers.com

Reader Recommended

King Taco

45 N. Arroyo Parkway, Pasadena

(626) 792-0405

115-117 E. Broadway Ave.,

Glendale

(818) 409-0172| kingtaco.com

CONRAD’S

861 E. Walnut St., Pasadena

(626) 577-7603

BEST SUNDAY BRUNCH

Great Maple

300 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 714-7625

greatmaple.com

READER RECOMMENDED

WHITE HORSE LOUNGE

41 S. Delacey Ave.,

Pasadena

(626) 583-9013

whitehorsepasadena.com Lounge

THE RAYMOND 1886

1250 S. Fair Oaks Ave.,

Pasadena

(626) 441-3136

theraymond.com

BEST ARMENIAN FOOD

ZANKOU CHICKEN

1296 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 405-1502

1415 E. Colorado St.,

Glendale

(818) 244-2237

zankouchicken.com

Reader Recommended

Sahara Middle Eastern

Restaurant

2226 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 795-6900

saharapasadena.com

BEST ASIAN FUSION

BONE KETTLE

67 N. Raymond Ave., Pasadena

(626) 795-5702

bonekettle.com

READER RECOMMENDED

SIERRA FUSION

120 W. Sierra Madre Blvd.,

Sierra Madre

(626) 355-3030

sierrafusion.com

DAISY MINT

1218 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 792-2999 | daisymint.com

BEST BAKERY

SEED BAKERY

942 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 486-2115

seedbakerypasadena.com



READER RECOMMENDED

EURO PANE BAKERY

345 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 844-8804

950 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 577-1828

europanebakery.juisyfood.com

85 DEGREES

61 S. Fair Oaks Ave., Pasadena

(626) 792-8585

85cbakerycafe.com

BEST BBQ

GUS’S BBQ

808 Fair Oaks Ave.,

South Pasadena

(626) 799-3251

gussbbq.com

READER RECOMMENDED

BONNIE B’S SMOKIN’ BBQ HEAVEN

1280 N. Lake Ave., Pasadena

(626) 794-0132

bonniebssmokin.com

BEST BREAKFAST

TOM’S FAMOUS FAMILY RESTAURANT

1130 E. Walnut St.,

Pasadena

(626) 577-7717

tomsfamous.com

READER RECOMMENDED

THE REYN

635 N. Lake Ave.,

Pasadena

(626) 449-5768

LINCOLN CAFÉ

1992 Lincoln Ave.,

Pasadena

(626) 765-6746

lincolnpasadena.com

BEST LOCAL BURGER

DOG HAUS

105 N. Hill Ave.,

Pasadena

(626) 577-4287

93 E. Green St., Pasadena

(626) 683-0808

410 E. Main St., Alhambra

(626) 282-4287

doghaus.com

READER RECOMMENDED

PIE & BURGER

913 E. California Blvd.,

Pasadena

(626) 795-1123

pienburger.com

THE COUNTER PASADENA

140 Shoppers Lane, Pasadena

(626) 440-1008

thecounter.com

BEST BURRITO

LUCKY BOY

640 S. Arroyo Parkway,

Pasadena

(626) 793-0120

531 E. Walnut St., Pasadena

(626) 793-7079

luckyboyburgers.com

READER RECOMMENDED

BURRITO EXPRESS

1597 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 798-0844

burritoexpresspasadena.com

MIJARES MEXICAN RESTAURANT

Mijares Mexican

Restaurant

145 Palmetto Dr.,

Pasadena

(626) 792-2763

1806 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 794-6674

mijaresrestaurant.com

BEST CALIFORNIA CUISINE

LA GRANDE ORANGE CAFÉ

260 S. Raymond Ave., Pasadena

(626) 356-4444

lgostationcafe.com

READER RECOMMENDED

THE ARBOUR

527 S. Lake Ave. Suite 120, Pasadena

(626) 396-4925

thearbourpasadena.com

TRUE FOOD KITCHEN

168 W. Colorado Blvd.,Pasadena

(626) 639-6818

truefoodkitchen.com/pasadena

BEST CENTRAL

AMERICAN FOOD

LA CARAVANA

1306 N. Lake Ave., Pasadena

(626) 791-7378

READER RECOMMENDED

AMARA CHOCOLATE & COFFEE

55 S. Raymond Ave., Pasadena

(626) 744-1765

amarachocolate.com

BEST CHINESE FOOD

PANDA INN

3488 E. Foothill Blvd., Pasadena

(626) 793-7300

pandainn.com

READER RECOMMENDED

LUNASIA DIM SUM HOUSE

239 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 793-8822

lunasiadimsumhouse.com

GRANDVIEW PALACE

60 N. Raymond Ave., Pasadena

(626) 577-2888

grandview-palace.com

BEST CUPCAKES

DOTS CUPCAKES

400 S. Arroyo Parkway, Pasadena

(626) 568-3687

21 N. Fair Oaks Ave., Pasadena

(626) 744-7719

dotscupcakes.com

READER RECOMMENDED

VANILLA BAKE SHOP

88 E. Colorado Blvd., Pasadena

(323) 204-4075

vanillabakeshop.com

BEST DELI

SANDWICHES

PASADENA SANDWICH COMPANY

259 Sierra Madre Villa Ave.,

No 102, Pasadena

(626) 578-1616

pasadenasandwichcompany.com

READER RECOMMENDED

PERRY’S JOINT

2051 Lincoln Ave., Pasadena

(626) 798-4700

perrysjoint.com

ROMA MARKET

918 N. Lake Ave., Pasadena

(626) 797-7748

romamarkets.com

BEST DESSERT

AMARA CHOCOLATE

& COFFEE

55 S. Raymond Ave., Pasadena

(626) 744-1765

amarachocolate.com

READER RECOMMENDED

DOTS CUPCAKES

400 S. Arroyo Parkway,

Pasadena

(626) 568-3687

21 N. Fair Oaks Ave.,

Pasadena

(626) 744-7719

dotscupcakes.com

VANILLA BAKE SHOP

88 E. Colorado Blvd., Pasadena

(323) 204-4075

vanillabakeshop.com

BEST DIM SUM

LUNASIA DIM SUM HOUSE

239 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 793-8822

lunasiadimsumhouse.com

READER RECOMMENDED

DIN TAI FUNG

The Americana at Brand

177 Caruso Ave., Glendale

(818) 551-5561

1108 S. Baldwin Ave., Arcadia

(626) 446-8555

400 S. Baldwin Ave., Arcadia

(626) 446-8555

dintaifungusa.com

BEST DUMPLINGS

DIN TAI FUNG

The Americana at Brand

177 Caruso Ave., Glendale

(818) 551-5561

1108 S. Baldwin Ave., Arcadia

(626) 446-8555

400 S. Baldwin Ave., Arcadia

(626) 446-8555 | dintaifungusa.com

READER RECOMMENDED

LUNASIA DIM SUM HOUSE

239 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 793-8822

lunasiadimsumhouse.com

BEST FRENCH FOOD

BISTRO 45

45 S. Mentor Ave., Pasadena

(626) 795-2478 | bistro45.com

READER RECOMMENDED

ENTRE NOUS

119 W. Green St., Pasadena

(626) 844-4500

entrenousfrenchbistro.com

BEST LOCAL FRIED CHICKEN

CRACK SHACK

30 W. Green St., Pasadena

(424) 901-0077 | crackshack.com

READER RECOMMENDED

ROSCOE’S HOUSE OF CHICKEN AND WAFFLES

830 N. Lake Ave., Pasadena

(626) 791-4890

roscoeschickenandwaffles.com

HONEYBIRD

714 Foothill Blvd., La Cañada Flintridge

(818) 415-0489

honeybirdla.com

BEST FROZEN

YOGURT

21 CHOICES

44 N. Fair Oaks Ave., Pasadena

READER RECOMMENDED

YOGURTLAND

30 W. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 304-0808

415 S. Lake Ave., Pasadena

(626) 356-4868

5045 Eagle Rock Blvd., Eagle Rock

(323) 550-1490

1 E. Valley Blvd., Alhambra

(626) 289-3420

633 W. Duarte Rd., Arcadia

(626) 821-8723

yogurt-land.com

BEST GELATO

BULGARINI GELATO

749 E. Altadena Drive, Altadena

(626) 791-6174

bulgarinigelato.com

BEST GRILLED CHEESE

MELT IT!

105 N. Hill Ave., Pasadena

(626) 793-7002

agrilledcheeseco.com

READER RECOMMENDED

PASADENA SANDWICH COMPANY

259 Sierra Madre Villa Ave., No.102, Pasadena

(626) 578-1616

pasadenasandwichcompany.com

BEST HEALTH/

ORGANIC FOOD

TRUE FOOD KITCHEN

168 W. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 639-6818

truefoodkitchen.com/pasadena

READER RECOMMENDED

REAL FOOD DAILY

899 E. Del Mar Blvd., Pasadena

(626) 844-8900

realfooddailyla.com

BEST HOT DOG

DOG HAUS

105 N. Hill Ave., Pasadena

(626) 577-4287

93 E. Green St., Pasadena

(626) 683-0808

410 E. Main St., Alhambra

(626) 282-4287 | doghaus.com

READER RECOMMENDED

PERRY’S JOINT

2051 Lincoln Ave.,

Pasadena

(626) 798-4700

perrysjoint.com

BEST ICE CREAM

CARMELA ICE CREAM

2495 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 797-1405

carmelaicecream.com

READER RECOMMENDED

FOSSELMAN’S ICE CREAM CO.

1824 W. Main St., Alhambra

(626) 282-6533

fosselmans.com

AFTER’S ICE CREAM

1265 E. Green St.,

Pasadena

36 W. Main St.,

Alhambra

aftersicecream.com

BEST INDEPENDENT COFFEE HOUSE

JONES COFFEE ROASTERS

693 S. Raymond Ave.,

Pasadena

(626) 564-9291

thebestcoffee.com

READER RECOMMENDED

COFFEE GALLERY

2020 Lake Ave.,

Altadena

(626) 398-7917

coffeegallery.com

AMARA CHOCOLATE & COFFEE

55 S. Raymond Ave.,

Pasadena

(626) 744-1765

amarachocolate.com

BEST INDIAN FOOD

MINT LEAF INDIAN CUISINE

2535 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 460-8776

mintleafpasadena.com

READER RECOMMENDED

ALL INDIA CAFÉ

39 S. Fair Oaks Ave.,

Pasadena

(626) 440-0309

allindiacafe.ca.com

316 N. Brand Blvd.,

Glendale

(818) 937-9966

NEW DELHI PALACE

950 E. Colorado Blvd., No. 250, Pasadena

(626) 405-0666

newdelhipalacepasadena.com

BEST ITALIAN FOOD

DOMENICO’S

2411 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 797-6459

originaldomenicos.com

READER RECOMMENDED

CELESTINO RISTORANTE & BAR

141 S. Lake Ave., Pasadena

(626) 795-4006

celestinopasadena.com

IL FORNAIO

24 W. Union St., Pasadena

(626) 683-9797

ilfornaio.com

BEST JAPANESE FOOD/SUSHI

KABUKI JAPANESE

RESTAURANT

88 W. Colorado Blvd.

Pasadena

(626) 568-9310

3539 E. Foothill Blvd.,

Pasadena

(626) 351-8963

kabukirestaurants.com

READER RECOMMENDED

SUGARFISH BY SUSHI NOZAWA

146 S. Lake Ave., No. 108,

Pasadena

(626) 298-8386

sugarfishsushi.com

OSAWA SUSHI

77 N. Raymond Ave., Pasadena

(626) 683-1150t

heosawas.com

BEST KOREAN FOOD

CHRIS’ KOREAN BBQ

2063 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 796-9604

koreanbbqpasadena.com

READER RECOMMENDED

KANG HO DONG BAEKJEOGN

5700 Rosemead Blvd.,

Pasadena

(626) 285-9678

BEST LOCAL

BREWERY

CONGREGATION ALE HOUSE

300 S. Raymond Ave., Pasadena

(626) 403-2337

congregationalehouse.com

READER RECOMMENDED

CRAFTSMAN BREWING CO.

1260 Lincoln Ave.,

Pasadena

(626) 296-2537

craftsmanbrewing.com

STONE BREWING TAP ROOM

220 S. Raymond Ave., No. 103

(626) 440-7243

stonebrewing.com

BEST LOCAL

JUICE BAR

NEKTER JUICE BAR

345 S. Lake Ave., No. 110,

Pasadena

(818) 928-3300

nekterjuicebar.com

READER RECOMMENDED

MOVITA JUICE BAR (TIE)

2335 E. Colorado Blvd., Suite 130, Pasadena

(626) 460-8926

movitajuicebar.com

JAMBA JUICE

204 S. Lake Ave.,

Pasadena

(626) 744-5200

jamba.com

BEST LOCAL PIZZA

BLAZE PIZZA

667 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 440-7358

990 Town Center Drive,

La Cañada Flintridge

(818) 790-8900

Glendale Galleria

100 W. Broadway,

Glendale

(818) 662-8777

blazepizza.com

READER RECOMMENDED

THE LUGGAGE ROOM PIZZERIA

260 S. Raymond Ave.,

Pasadena

(626) 356-4440

theluggageroom.com

DOMENICO’S

2411 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 797-6459

originaldomenicos.com

BEST MEDITERRANEAN FOOD

MEDITERRANEAN CAFÉ

273 Shoppers Lane,

Pasadena

(626) 793-8844

kokosmediterraneancafé.com

READER RECOMMENDED

CAFÉ SANTORINI

64 W. Union St.,

Pasadena

(626) 564-4200

afesantorini.com

CAVA

345 S. Lake Ave., Pasadena

(626) 389-8775

BEST MEXICAN FOOD

MIJARES MEXICAN

RESTAURANT

145 Palmetto Drive,

Pasadena

(626) 792-2763

1806 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 794-6674

mijaresrestaurant.com

READER RECOMMENDED

EL PORTAL

695 E. Green St., Pasadena

(626) 795-8553

elportalrestaurant.com

EL PATRON

2555 Lake Ave., Altadena

(626) 296-2818

elpatrononline.com

BEST MIDDLE

EASTERN FOOD

SAHARA MIDDLE EASTERN RESTAURANT

2226 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 795-6900

saharapasadena.com

READER RECOMMENDED

HEIDAR BABA

1511 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 844-7970

heidarbaba.com

ZANKOU CHICKEN

1296 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 405-1502

1415 E. Colorado St., Glendale

(818) 244-2237

zankouchicken.com

BEST POKE

BAY POKE

2345 E. Colorado Blvd., No 195, Pasadena

(626) 219-6380

baypoke.com

READER RECOMMENDED

POKE SALAD BAR

12 W. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 304-3100

pokesaladpasadena.com

BEST RAMEN

RAMEN TATSUNOYA

16 N. Fair Oaks Ave.,

Pasadena

(626) 432-1768

tatsunoyausa.net

READER RECOMMENDED

MODAN ARTISANAL RAMEN

700 Fair Oaks Ave., Suite G,

South Pasadena

(626) 799-2878

modanramen.com

BEST SALAD

GREEN STREET

RESTAURANT

146 Shoppers Lane,

Pasadena

(626) 577-7170

greenstreetrestaurant.com

READER RECOMMENDED

TENDER GREENS

621 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 405-1511

145 N. Brand Blvd., Glendale

(818) 459-4850

tendergreens.com

BEST SEAFOOD

CAMERON’S SEAFOOD

1978 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 793-3474

camerons4fish.com

READER RECOMMENDED

FISHWIVES

88 N. Fair Oaks Ave., Pasadena

(626) 219-6199

fishwives.com

BEST SOUL FOOD

BONNIE B’S SMOKIN’

BBQ HEAVEN

1280 N. Lake Ave., Pasadena

(626) 794-0132

bonniebssmokin.com

READER RECOMMENDED

BIG MAMA’S RIB SHACK

1453 N. Lake Ave., Pasadena

(626) 797-1792

bigmamaspasadena.com

ROSCOE’S HOUSE OF CHICKEN AND WAFFLES

830 N. Lake Ave., Pasadena

(626) 791-4890

roscoeschickenandwaffles.com

BEST SOUTH

AMERICAN FOOD

AMARA CHOCOLATE &

COFFEE

55 S. Raymond Ave.,

Pasadena

(626) 744-1765

amarachocolate.com

READER RECOMMENDED

MALBEC ARGENTINIAN CUISINE

1001 E. Green St.,

Pasadena

(626) 683-0550

malbeccuisine.com

BEST SPANISH FOOD

Bar Celona

38 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 405-1000

barcelonapasadena.com

BEST STEAKHOUSE

ARROYO CHOP HOUSE

536 S. Arroyo Parkway,

Pasadena

(626) 577-7463

arroyochophouse.com

READER RECOMMENDED

RUTH’S CHRIS STEAK HOUSE

369 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 583-8122 | ruthschris.com

ALEXANDER’S STEAKHOUSE

111 N. Los Robles Ave.,

Pasadena

(626) 486-1111

alexanderssteakhouse.com

BEST TACO

KING TACO

45 N. Arroyo Parkway, Pasadena

(626) 792-0405

115-117 E. Broadway Ave.,

Glendale

(818) 409-0172

kingtaco.com

READER RECOMMENDED

MIJARES MEXICAN

RESTAURANT

145 Palmetto Drive,

Pasadena

(626) 792-2763

1806 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 794-6674

mijaresrestaurant.com

LOS TACOS

1 W. California Blvd., Suite 211, Pasadena

(626) 795-9291

lostacospasadena.com

BEST TEA ROOM

CHADO TEA ROOM

79 N. Raymond Ave.,

Pasadena

(626) 431-2832

chadotea.com

READER RECOMMENDED

THE HUNTINGTON ROSE GARDEN TEA ROOM

1151 Oxford Road, San Marino

(626) 405-2236

huntington.org/dining

BEST THAI FOOD

DAISY MINT

1218 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 792-2999

daisymint.com

READER RECOMMENDED

SALADANG

363 S. Fair Oaks Ave.,

Pasadena

(626) 793-8123

saladang-thai.com

President Thai

498 S. Rosemead Blvd.

Pasadena

(626) 578-9814

president-thai.com

BEST VEGETARIAN FOOD

REAL FOOD DAILY

899 E. Del Mar Blvd., Pasadena

(626) 844-8900

realfooddailyla.com

READERS RECOMMENDED

SAGE BISTRO

41 Hugus Alley, Pasadena

(626) 564-8111

sageveganbistro.com

VEGGIE GRILL

200 S. Lake Ave., Pasadena

(626) 535-9561

veggiegrill.com

BEST VIETNAMESE FOOD

SAIGON NOODLE

RESTAURANT

28 N. Raymond Ave.,

Pasadena

(626) 796-9378

READER RECOMMENDED

GOLDEN DELI

815 W. Las Tunas Drive,

San Gabriel

(626) 308-0803

goldendelirestaurant.com



BEST WINGS

BUFFALO WILD WINGS

1000 S. Fair Oaks Ave.,

Pasadena

(626) 993-6400

buffalowildwings.com

READER RECOMMENDED

HOT WINGS CAFÉ

89 E. Colorado Blvd.,

Pasadena

(626) 449-9055

314 N. Brand Blvd.,

Glendale

(818) 247-4455

hotwingscafe.net

WINGSTOP

1279 N. Lake Ave.,

Pasadena

(626) 798-2800

wingstop.com

1709 E. Colorado Blvd.,