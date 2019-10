Before embarking on any tours of Cuba or other tropical islands be sure to take in the best of what Pasadena has to offer in the area of basic services that will help make your trip extra special.

Let’s say you are starting your trip in beautiful Havana, Cuba’s capital city. To get help calculating the extent of your vacation variables, let Pasadena’s favorite accountant Mark Harris Accounting Management Inc. crunch your numbers and keep your bank accounts at Chase in the black with maximized returns from interest-bearing CDs and other savings and safety strategies. Those services also include a safe deposit box for valuables during your vacation that might even be free with the right combination of savings and checking account balances. Feel better about unions than big-buck bankers? Try the Pasadena Service Federal Credit Union on Rosemead and compare their offerings.

If you need to do a little moonlighting for some extra cash to make your Havana days cool and nights hot, then consider a co-working space at We Work Pasadena.

Get ready for those Havana nights by visiting Pasadena’s Central Library and brushing up on some Cuba facts and fiction for free. Check out the magazines to track down the latest fashions before heading off to Modern Barber or Academy Barber Shop or Tangles for a cool cut and some advice for those humid evenings.

Put your best face forward with radiant skin courtesy of dermatologist Dr. Shirley Chi and with a perfect smile courtesy of Pasadena’s favorite dentists: Dr. Michael Yung and Associates or Mak & Kleiger. If you think you might need nips and tucks, slip over to Pasadena’s favorite cosmetic surgeon: Dr. Gordon Sasaki.

When in Havana, you want to look hot and hard bodied so don’t forget: fitness matters. But first, check on your vitals with Pasadena’s favorite doctor, Alice Lacey, before embarking on a beach body ready program at Pasadena’s favorite fitness spot, MC2 Fit, to get the beach body you desire.

With your body finely tuned and ready for action, remember that salsa isn’t just something to eat. Find your rhythm for those sultry nights at Lumina Academy of Dance. With all that physical activity, you might find your body aching, so it would be a good idea to splurge on a Burke Williams Day Spa package to perk yourself up and keep your spine aligned with Premiere Wellness Chiropractic and your chi balanced with Dr. Ya Wen Cheng Acupuncture & Chiropractic.

What good is sightseeing if you can’t see? Before signing on for a cruise or tour you’ll want to read the fine print. Make sure your world is in sharp focus with Linden Optometry and your hearing is acute with HEAR Center so you can appreciate all the sights and sounds that Havana has to offer.

BEST ACCOUNTANT

Mark Harris

Accounting Management Inc.

1605 E. Elizabeth St., Pasadena

Reader Recommended

John Hornick, CPA

709 E. Colorado Blvd., Suite 150, Pasadena

(626) 449-6861 | hornickcpa.com

BEST ACUPUNCTURE

Dr. Ya Wen Cheng

Acupuncture &

Chiropractic

51 N. Fifth Ave., No. 305, Arcadia

(626) 292-6899 | drcheng.net

Reader Recommended

Brenda B. Smith

Pasadena Women’s Wellness Center

99 S. Chester Ave., Pasadena

(626) 356-3220

pasadenabreastwellness.com

Premier Wellness

Chiropractic

2750 E. Washington Blvd., No. 140, Pasadena

(626) 797-5800

pwcpasadena.com

BEST ARCHITECT

Doug Ewing (D.S. Ewing Architects)

723 E. California Blvd., Pasadena

(626) 584-0860 | dsewing.com

Reader Recommended

Hartman Baldwin

300 S. Raymond Ave. #18,

Pasadena

(626) 486-0510

hartmanbaldwin.com

Christina Fu – Silver Elm Studio

(510) 863-0341

silverelmstudio.com

BEST ATTORNEY/

LAW FIRM

Law Offices of Timothy Bowles

1 S. Fair Oaks Ave., # 301, Pasadena

(626) 583-6600 | tbowleslaw.com

Reader Recommended

Hahn & Hahn

301 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 796-9123

hahnlawyers.com

Law Office of Keith Rouse

600 S. Lake Ave., Suite 507,Pasadena

(626) 449-4211

keithrouselawoffice.com

BEST AUTO REPAIR/BODY SHOP

Hrant Auto Service

1477 E. Washington Blvd., Pasadena

(626) 798-4064

cartalk.com/ca/pasadena/128749 /hrant-auto-service

Reader Recommended

Orange Grove Body Shop

640 N. Fair Oaks Ave., Pasadena

(626) 568-8217

orangegrovecollisioncenter.com

AutoTech by Beck

1930 E. Walnut St. # 6, Pasadena

(626) 584-0522

autotechbybeck.com

BEST BANK

Chase

860 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 795-5177 | chase.com

Reader Recommended

Wells Fargo Bank

350 W. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 449-3661

Bank of America

880 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 304-3120

BEST BARBER SHOP

Modern Barber

935 N. Michillinda Ave., Pasadena,

(626) 351-6880

Academy Barber Shop

27 N. Catalina Ave., Pasadena

(626) 449-1681

BEST CAR WASH

Pasadena Auto Wash

164 W. Del Mar Blvd., Pasadena

(626) 449-9944

pasadenaautowash.powersites.net

Reader Recommended

Lucky Car Wash

3698 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 796-4888

luckycarwash.com

BEST CHIROPRACTOR

Premier Wellness

Chiropractic

2750 E. Washington Blvd., No. 140, Pasadena

(626) 797-5800

pwcpasadena.com

Reader Recommended

Innate Family Chiropractic

33 S. Catalina Ave., No. 104, Pasadena

(626) 792-9600 | innatefamily.com

Family Chiropractic Center of South Pasadena

1017 Fremont Ave.,

South Pasadena

(626) 441-4888

southpaschiro.com

BEST COSMETIC

SURGEON

Dr. Gordon Sasaki

800 Fairmount Ave., No. 319, Pasadena

(626) 796-3373 | drsasaki.com

Reader Recommended

Dr. Warren Stout

800 E. Colorado Blvd. No. 260, Pasadena

(626) 449-6494 | stoutlaser.com

BEST CO-WORKING SPACE

We Work Pasadena

177 E. Colorado Blvd., Pasadena

(310) 570-2041|wework.com

Reader Recommended

Cross Campus

87 N. Raymond Ave., Pasadena

(626) 298-8420 | crosscamp.us/locations/pasadena

BEST CREDIT UNION

Pasadena Service

Federal Credit Union

670 N. Rosemead Blvd., Pasadena

(626) 351-9651

mypsfcu.org

Reader Recommended

Wescom Credit Union

123 S. Marengo Ave., Pasadena

(626) 535-1000 | wescom.org

Schools First Credit Union

555 S. Lake Ave., Pasadena

(800) 462-8328

schoolsfirstfcu.org

BEST DANCE STUDIO

Lumina Academy of Dance

1052 Allen Ave., Pasadena

(626) 296-2812

luminaacademy.com

Latin Dance Pro

2333 Lake Ave., Altadena

(626) 799-2347 | latindancepro.com

BEST DAY CARE

Arakelyan Family

Child Care

1245 N. Sierra Bonita Ave.,

Pasadena

(626) 487-7226

care.com/b/l/arakelyan-family- child-care/pasadena-ca-1245-n- sierra-bonita-ave

Reader Recommended

Kids Klub Pasadena

Child Development Center & Preschool

380 S. Raymond Ave., Pasadena

(626) 795-2501 | kidsklubcdc.com

Goodman Family Daycare & Preschool

1090 El Campo Drive, Pasadena

(626) 578-1815

goodmandaycare.com

BEST DAY SPA/

MASSAGE

Burke Williams Day Spa

39 Mills Place, Pasadena

(626) 440-1222

burkewilliamsspa.com

Reader Recommended

Massage Envy

345 S. Lake Ave. No. 205,

Pasadena

(626) 240-1060

3707 E. Foothill Blvd. Pasadena

(626) 351-9100

1136 Fair Oaks Ave.,

South Pasadena

(626) 403-6000

659 Foothill Blvd. La Cañada Flintridge

(818) 952-3689

333 N. Brand Blvd., Glendale

(818) 246-3689 I massageenvy.com

BEST DENTISTRY

Dr. Michael Yung and Associates

696 E. Colorado Blvd., No. 224, Pasadena

(626) 449-5420

michaelyungdds.com

Mak & Kleiger

959 E. Walnut St., Pasadena

(626) 793-6175

makandkleigerdds.com

BEST

DERMATOLOGIST

Dr. Shirley Chi

301 W. Huntington Drive, Arcadia,

(626) 446-4663

centerforadvanceddermatology.com

Reader Recommended

Dr. Marilyn Mehlmauer

10 Congress St.,

Pasadena, Ste 320

(626) 585-9474 | mehlmauer.com

BEST DOCTOR

Alice Lacy MD

612 W. Duarte Road No. # 501, Arcadia

(626) 821-1112 |

BEST DRY CLEANER

Magic Cleaners &

Laundry

111 N. Lake Ave., Pasadena

(626) 796-1975

magiccleanersinc.com

Reader Recommended

Bryan’s Cleaners

544 S. Arroyo Parkway, Pasadena

(626) 821-1112

bryanscleaners.com/

BEST EYE CARE

Linden Optometry

477 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 796-1191 | lindenvision.info

Reader Recommended

Diamond Vision Optometry

350 S. Lake Ave., Suite 111, Pasadena

(626) 683-6868

diamondvisionoptometry.com

BEST EYEBROWS/WAXING

Integrity Lash

350 S. Lake Ave., Suite 290, Pasadena

(626) 437-4000 | integritylash.com

Reader Recommended

Christina Bee Artistry

300 E. Colorado Blvd. No. #241,

Pasadena

(626) 344-2405 | facebook.com/ChristinaBeeArtistry/

RACHEL WRIGHT BEAUTY

455 S. Lake Ave., Pasadena

Suite 103

(626) 817-2165

rachelwrightbeauty.com

BEST FACIAL

Sasaki Innovessence Medical Skincare

Center

800 Fairmount Ave. No. 319, Pasadena

(626) 796-3373 | drsasaki.com

Reader Recommended

REBECCA LOPEZ

The Cottage

130 S. Euclid Ave., Pasadena

(626) 395-9733

BEST FUNERAL HOME

Cabot & Sons Funeral Home

27 Chestnut St., Pasadena

(626) 793-7159 | cabotcare.com

Reader Recommended

Mountain View

2400 N Fair Oaks Ave., Altadena

(626) 794-7133

BEST GOLF COURSE

Brookside Golf Course

1133 Rosemont Ave., Pasadena

(626) 585-3594

brooksidegc.com

Eaton Canyon

BEST GYM

MC2 Fit

460 S. Arroyo Parkway, Pasadena

(626) 665-3900

mc2.fit

Reader Recommended

24 Hour Fitness

525 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 795-7121

465 N. Halstead St.,

Pasadena

(626) 351-2222

24hourfitness.com

Move Barre and Yoga

2535 E. Washington Blvd.,

Pasadena,

(626) 460-8750

Movebarreyoga.com

BEST HAIR SALON

Tangles Salon

145 W. Green St., Pasadena

(626) 792-2948

tanglespasadena.com

Reader Recommended

Salon Aguayo

101 S. Madison Ave., Pasadena

(626) 792-9981

salonaguayo.com

Lock and Crown

1088 Allen Ave., Pasadena

(626) 639-3697

lockandcrown.com

BEST HEARING

SPECIALIST

HEAR Center

301 E. Del Mar Blvd., Pasadena

(626) 796- 2016

hearcenter.org

Reader Recommended

Love Hearing

2623 E. Foothill Blvd., No. 101, Pasadena

(626) 796-4535

lovehearingservices.com

BEST HOME

REMODELING

Samantha Williams Interior Design

1142 Allen Ave., Unit 100,

Pasadena

(626) 773-8560

williamsinteriordesign.com

Reader Recommended

Navarro Construction, Inc.

3579 E. Foothill Blvd., Pasadena

(626) 398-1777

navarroconstruction.com

BEST HOSPITAL

Huntington Hospital

100 W. California Blvd., Pasadena

(626) 421-7733

huntingtonhospital.org

Reader Recommended

City of Hope

1500 E. Duarte Road, Duarte

209 Fair Oaks Ave.,

South Pasadena

(626) 256-4673

cityofhope.org

BEST HOTEL

The Langham Huntington Hotel and Spa

1401 S. Oak Knoll Ave., Pasadena

(626) 568-3900

langhamhotels.com/en/the-langham/pasadena

Reader Recommended

DusitD2 Hotel Constance

928 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 898-7900

dusit.com/dusitd2/

BEST HOUSE

CLEANING SERVICE

True Blue Maid Service

2104 E. Walnut St., Pasadena

(626) 466-8488

truebluemaids.com

BEST INTERIOR

DESIGN

Samantha Williams Interior Design

1142 Allen Ave., Unit 100,

Pasadena

(626) 773-8560

williamsinteriordesign.comner

Reader Recommended

Robyn Navarro, Upstage Design

964A Foothill Blvd., La Cañada Flintridge

(818) 790-0300

upstagedesign.com

BEST DRY CLEANER/LAUNDRY

Magic Cleaners &

Laundry

111 N. Lake Ave., Pasadena

(626) 796-1975

magiccleanersinc.com

Reader Recommended

The Laundry Room

1828 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 200-8078

laundryroompasadena.com

French Hand Laundry

606 S. Lake Ave., Pasadena,

(626) 792-3881

frenchhandlaundry.com

BEST LIBRARY

Pasadena Central Library

285 E. Walnut St. Pasadena

(626) 744-4066

cityofpasadena.net/library/

Reader Recommended

Altadena Library

600 E. Mariposa St., Altadena

(626) 798-0833

altadenalibrary.org

BEST LOCAL

PHARMACY

Webster’s Community Pharmacy

2450 N. Lake Ave., Altadena

(626) 797-1163 | altadenarx.com

Reader Recommended

Fair Oaks Pharmacy

526 Mission St, South Pasadena

(626) 799-1414

BEST MARTIAL ARTS

So Cal Kempo Karate

47 W. Sierra Madre Blvd.,

Sierra Madre,

(626) 796-4029

socalkenpokarate.com

Reader Recommended

Two Dragons Martial Arts

2490 Lake Ave, Altadena

(626) 398-8853

twodragonsma.com

Arnott Kenpo Karate

2012 Colorado Blvd, Eagle Rock

(323) 999-7369 | arnottkempo.com

BEST MASSAGE

Sierra Madre Massage Company

140 W. Sierra Madre Blvd.,

Sierra Madre

(626) 585-1964

clients.mindbodyonline.com

Reader Recommended

Burke Williams

39 Mills Place, Pasadena

(626) 440-1222

burkewilliamsspa.com

Massage Envy

345 S. Lake Ave., No. 205,

Pasadena

(626) 240-1060

3707 E. Foothill Blvd., Pasadena

(626) 351-9100

1136 S. Fair Oaks Ave., South Pasadena

(626) 403-6000

massageenvy.com

BEST MED SPA

OH! U Beauty

Medical Spa

130 N. Brand Blvd., Glendale

(818) 551-1682 | oubeauty.com

Reader Recommended

Sasaki Innovessence Medical Skincare Center

800 S. Fairmount Ave., No. 319, Pasadena

(626) 796-3373 |

Skin Deep Laser Med Spa

425 S. Fair Oaks Ave., Pasadena

(626) 449-8873 |

BEST MORTGAGE BROKER

Sierra Capital

Mortgage Co.

12 S. Raymond Ave., Pasadena

(626) 449-8545 | sierracapital.us

BEST NAIL SALON

Harmony Nails

54 S. Pasadena Ave., Pasadena

(626) 578-1807 |

Reader Recommended

Olive & June

146 S. Lake Ave., Pasadena

(626) 440-9700 | olivejune.com

Tinzee Nail Salon

436 Fair Oaks Ave.,

South Pasadena

(626) 403-3311

tinzeenailsalon.com

BEST PARTY RENTAL

Dolphin Event Services

1901 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 795-5131 | dolphinevents.biz

Reader Recommended

Town & Country Event

Rentals

523 S. Arroyo Parkway, Pasadena

(626) 795-7700

tacer.biz

BEST PEDIATRICIAN

dr. John Legault

800 Fairmount Ave., Suite 310, Pasadena

(626) 449-7350

huntingtonhospital.org

Reader Recommended

Dr. Daniel Scaff

960 E. Green St., No. #168, Pasadena

(626) 432-4600

huntingtonhospital.org

dr. Holly Wang

50 Alessandro Place, Suite 200, Pasadena

(626) 696-1234 | vitals.com

BEST PET SERVICE

My Dog Spot

47 Eloise Ave., Pasadena

(626) 399-1951

walkmydogspot.com

Reader Recommended

I Dig My Dog

2160 E. Foothill Blvd., Pasadena

(626) 844-7877

idigmydog.com

My Pet Garden

2245 E. Colorado Blvd., Suite 106, Pasadena

(626) 449-1600

mypetgarden.com

BEST PHOTOGRAPHER

Jerry Camarillo

Photography

(626) 375-6684

fotoaztecstudio.com

Reader Recommended

Nicola Borland

BEST PHYSICAL THERAPY

Body Synergy

1224 E. Green St., No. 200,

Pasadena

(626) 356-4948

bodysynergypt.com

Reader Recommended

Catz Physical Therapy & Sports Performance

801 S. Raymond Ave., Pasadena

(626) 356-0599 | catzpride.com

Pasadena Physical Therapy Associates

95 W. California Blvd., Pasadena

(626) 304-0565

pasadenapt.com

BEST PILATES

Pilates of Pasadena

990 S. Arroyo Parkway, Unit 2, Pasadena

(626) 765-6500

pilatesofpasadena.com

Reader Recommended

Hot Yoga Pasadena

2089 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 304-9642

hotyogapasadena.com

Pure Pilates

1401 S Oak Knoll Ave., Pasadena

(310) 562-8515

purepilatespasadena.com

BEST REAL ESTATE BROKERAGE

Compass

680 E. Colorado Blvd., Pasadena,

Suite 150

(626) 205-4040 | compass.com

Reader Recommended

Podley Properties

897 Granite Drive, Pasadena

(626) 795-6262 | podley.com

BEST REALTOR

Luis Segura, California Luxury

42 S. Pasadena Ave., Pasadena

(626) 233-2884 | realtorsegura.com

Reader Recommended

Ann Marie Villicana, Dilbeck Estates

Christie’s International Real Estate

225 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 319-0585 | dilbeck.com

Dhari Thein

Deasy Penner Podley

1471 E. Altadena Drive., Altadena

(626) 437-7414 | dhari.com

BEST SELF STORAGE

Arroyo Parkway

Self Storage

411 S. Arroyo Parkway, Pasadena

(626) 768-7780

arroyoparkwayselfstorage.com

Reader Recommended

Storbox

2233 E. Foothill Blvd., Pasadena

(626) 407-3439

storbox.com

BEST SENIOR LIVING FACILITY

Regency Park Fair Oaks

951 S. Fair Oaks Ave., Pasadena

(626) 799-9906

regencyparkfairoaks.com

Reader Recommended

Villa Gardens

842 E. Villa St., Pasadena

(800) 958-4552

villagardens.org

MonteCedro

2212 El Molino Ave., Altadena

(877) 357-8521

montecedro.org

BEST SPEECH

THERAPIST

Justine Sherman &

Associates

Monrovia Clinic

147 E. Olive Ave., Monrovia

(626) 355-1729

justineshermanslp.com

BEST SUMMER CAMP

Tom Sawyer Camps

707 W. Woodbury Road,

Altadena

(626) 794-1156

tomsawyercamps.com

Reader Recommended

Summerkids

3697 N. Fair Oaks Ave., Altadena

(626) 577-9979

summerkids.net

BEST TATTOO/

PIERCING

Shogun Tattoo

2480 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 578-1330

shoguntattoo.com

Reader Recommended

Prix Body Piercing

and Tattoo

56 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 405-9253

prixbodypiercing.com

BEST TRAVEL AGENCY

AAA of Pasadena

801 E. Union St., Pasadena

(626) 795-0601

aaa.com

Reader Recommended

Montrose Travel

2349 Honolulu Ave.,

La Crescenta-Montrose

(818) 553-3200

montrosetravel.com

Travel Gallery

3814 E. Colorado Blvd., Suite 201, Pasadena

(626) 577-9717

travelgallery.com

BEST URGENT CARE

Exer More Than

Urgent Care

3160 E. Del Mar Blvd., Suite 110, Pasadena

(626) 270-2400

exerurgentcare.com/pasadena/

Reader Recommended

Kaiser Permanente Urgent Care

3280 E. Foothill Blvd., Pasadena

(800) 954-8000

kaiserpermanente.org

HealthCare Partners

Urgent Care

797 S. Fair Oaks Ave., Pasadena

(626) 795-2244

healthcarepartners.com

BEST VETERINARIAN

Vanderhoof Veterinary Hospital

2235 N. Lake Ave., Altadena

(626) 798-5901

vanderhoofvet.com

Reader Recommended

Pasadena Pets Veterinary Hospital

2850 E. Foothill Blvd., P

asadena

(626) 568-1115

pasadenapetshospital.com

BEST WAXING

European Wax Center

569 S. Lake Ave., Pasadena

(626) 449-5000

259 N. Rosemead Blvd., Pasadena

(626) 466-9070 | waxcenter.com

Eyes For Beautys

455 S. Lake Ave., Suite 103,

Pasadena

(323) 820-7117 |

BEST WEIGHT LOSS PROGRAM

MC2 Fit

460 S. Arroyo Parkway, Pasadena

(626) 665-3900

mc2.fit

Reader Recommended

Lindora Clinic

257 S. Fair Oaks Ave.,Pasadena

Suite 101

(626) 796-2614

lindora.com

Weight Watchers

305 N. Rosemead Blvd., Pasadena

(800) 651-6000

weightwatchers.com

BEST WORKOUT

MC2 Fit

460 S. Arroyo Parkway, Pasadena

(626) 665-3900

mc2.fit

Reader Recommended

Hot Yoga

2089 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 304-9642

hotyogapasadena.com

BEST YOGA

Hot Yoga

2089 E. Colorado Blvd., Pasadena

(626) 304-9642

hotyogapasadena.com

Reader Recommended

Yoga House

11 W. State St., Pasadena

(626) 403-3961

yogahouse.com

Move Barre + Yoga

2535 E. Washington Blvd.,

Pasadena

(626) 460-8750

movebarreyoga.com